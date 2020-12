Lockdownfeestje stilgelegd in Wingene: "18 feestvierders kregen een boete"

Een politiepatrouille merkte rond de vakantiewoning opvallend veel auto's op met Franse nummerplaten. Toen ze ging checken, zagen de agenten dat er een verjaardagsfeestje bezig was, met alles erop en eraan. Er was veel drank, hapjes en zelfs een discobar.

De huurders kwamen voornamelijk uit de omgeving van Parijs. Een aantal feestvierders kon nog ontsnappen, 18 mensen kregen een boete van elk 250 euro. Volgens korpschef Claude Vandepitte moeten er in totaal zeker 30 mensen geweest zijn.

Op vrijdagavond kwam de politie van PZ Regio Tielt tussen in drie lockdownfeestjes. Onder andere bij de Chiro van Zwevezele. Daar kregen vier leden een coronaboete omdat ze vrijdagnacht waren samen gekomen om te drinken in het Chirolokaal. Iets later vond de politie 8 mensen in een appartement in Zwevezele. Op een appartement in Tielt kwamen 5 mensen samen.



In Rekkem, bij Menen, kregen 12 twintigers een boete voor een feestje in een hangaar van een afgelegen boerderij.