Londen raadt Britse supermarkten aan extra levensmiddelen in te slaan

Voor de zwaarst getroffen industrieën komt er een reddingspakket van miljarden, weet dan weer The Sunday Telegraph. De Britse steunvoorstellen bevatten onder meer pakketten voor schapenboeren, vissers, autofabrikanten en leveranciers van chemicaliën die na 1 januari te maken krijgen met verstoring van de handel of tarieven van de Europese Unie, aldus de krant. Het zou gaan om een pakket ter waarde van 9 tot 11 miljard euro.

Britse ministers hebben supermarkten gewaarschuwd voedselvoorraden aan te leggen omdat een no-dealbrexit steeds dichterbij komt. De overheden vrezen tekorten nu de gesprekken met de EU vastlopen. Premier Boris Johnson is klaar de planning over te nemen als Groot-Brittannië ervoor kiest geen akkoord te sluiten en zal een exit-operatiecommissie voorzitten, meldde de krant.

De gesprekken tussen Brussel en Londen zijn dit weekend nog bezig, maar komen vandaag in een beslissende fase. Later op de dag moet duidelijk worden of de twee partijen nog verder praten, of toch een brexit zonder handelsakkoord zullen aanvaarden. Eind dit jaar loopt de overgangsperiode af nadat Londen eind januari de EU verliet. Vanuit Londen was al te horen dat wat de EU op tafel legt voor hen onaanvaardbaar is.