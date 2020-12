Meer dan de helft van de Vlamingen al bereid om zich te laten vaccineren

De kaap van de 70 procent halen, is haalbaar, schat Vansteenkiste in, omdat ook een dikke helft (57 procent) bereid is om om anderen te motiveren om zich te laten vaccineren.

“Dat is heel goed nieuws, want als we elkaar gaan aanmoedigen, kunnen we een positieve spiraal creëren waardoor meer en meer mensen bereid zijn om zich te laten inenten.”

Als we ons door anderen laten beïnvloeden om ons al dan niet te laten vaccineren, door wie is dat dan? Uit de enquête blijkt dat dat voornamelijk onze huisarts, apotheker en experten zijn.

Dat is logisch volgens Vansteenkiste: “Met onze huisarts en onze apotheker hebben we immers een vertrouwensband, en zij hebben wetenschappelijke expertise waardoor ze het wantrouwen bij de mensen kunnen wegnemen.”