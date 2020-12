Kinderen uit As organiseren inzamelactie voor De Warmste Week: “Mensen helpen geeft ons een goed gevoel"

“Onze actie is zowel op school als in de buurt met veel enthousiasme onthaald”, pikt zijn broer Mathieu in. “Maar we kunnen nog steeds alle hulp gebruiken. Hoe meer voedingsproducten we binnen krijgen, hoe beter. Mensen in As en omstreken mogen nog tot 27 december voedsel binnenbrengen dat goed te bewaren is. Dat kan elke weekdag na vier uur, of op weekenddagen. Aanbellen kan op de Steenweg nummer 98 of 104 in As.”