Nederland overlegt over verstrenging coronamaatregelen, viroloog Ab Osterhaus: "Mensen houden zich niet aan de regels"

"We zien dat er weinig homogeniteit is in Europa. In Duitsland gaan de winkels opnieuw sluiten, in België was dat ook zo, maar in Nederland doen we dat niet. Dat creëert dan een watervaleffect, zoals we dat eerder gezien hebben, waarbij bijvoorbeeld Belgen in Nederland komen winkelen, en dat zal ook met de Duitsers gebeuren als wij onze winkels niet sluiten", aldus Osterhaus.