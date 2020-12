Ook Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Georgia wijst klacht van president Trump over kiesbedrog af

De hoogste juridische instantie van Georgia zag echter geen redenen om tussenbeide te komen en dus zullen de kiesafgevaardigden van die staat morgen voor Joe Biden stemmen. Overigens maakt dat weinig verschil, zelfs als ze voor Trump zouden stemmen, zou Biden toch nog een meerderheid in het kiescollege krijgen. Trump is overigens woedend op de Republikeinse gouverneur en de regering van Georgia omdat die volhouden dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. "We hebben alle geldige stemmen al drie keer geteld en telkens is het resultaat hetzelfde", zei een van die Republikeinse toplui in Georgia.