Opnieuw een lockdownfeestje stilgelegd in het Europacollege: "Studenten plakken hun ramen af en verzegelen hun deuren"

Deze keer waren de studenten aan het vieren in het studentenverblijf in de Rode Nonnenstraat in Brugge. Dat, ondanks de herhaaldelijke waarschuwingen van de rector.

Vorig weekend moest de politie nog twee feestjes stilleggen, in een andere residentie. In juni hielden studenten feestjes om het einde van het schooljaar te vieren, terwijl het verboden was. En in september was er ook al een grote corona-uitbraak, nadat studenten besmet bleken, door illegale lockdownfeestjes. En nu dus opnieuw.