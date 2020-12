Politie op zoek naar dader van twee ongevallen met vluchtmisdrijf én carjacking in Rijkevorsel

De politie Noorderkempen zoekt een bestuurder die zaterdagavond twee ongevallen veroorzaakte en daarna vluchtmisdrijf heeft gepleegd. Na een van de ongevallen verkeerde een 19-jarige een tijd lang in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Daarnaast vielen er nog 3 lichtgewonden. De dader heeft de auto waarmee hij reed, achtergelaten na het tweede ongeval en ging ervan door met de auto van een man die stopte om hulp te bieden. Toen hij merkte dat er nog een vrouw en een kind in die auto zaten, is hij nog even gestopt om hen eruit te laten.