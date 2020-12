Politie onderzoekt ontploffing in Hoboken

Hoboken werd vanavond, rond 22.15 uur, opgeschrikt door een heel luide knal in de Hollebeekstraat. Ter plaatse bleek er zware schade te zijn aan de gevel van een woning.

De brandweer en de lokale politie van Antwerpen is ter plaatse om de oorzaak van de explosie te onderzoeken. Voorlopig is het niet duidelijk wat de ontploffing precies heeft veroorzaakt: zwaar vuurwerk of een ander explosief. "Ontmijningsdienst DOVO zal daar uitsluitsel over moeten geven", zegt politiewoordvoerder Willem Migom.