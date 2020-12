Reclamefolders niet geleverd? Dit kan je doen om ze toch te krijgen

Als alles goed gaat zou je elke week een pakket reclamefolders moeten vinden in je brievenbus. Tenzij je uiteraard een 'geen reclamedrukwerk-sticker' op je brievenbus hebt plakken natuurlijk.

"De kans is groot dat die folders worden verdeeld door BD myShopi", zegt kwaliteitsverantwoordelijke Jean Stainier. "Elke week verdelen wij folders in 4,5 miljoen brievenbussen in België. In totaal goed voor 80% van alle folders die in ons land worden verdeeld."

foldersontvangen.be

Jean Stainier begrijpt de frustratie van luisteraars die hun folders niet correct ontvangen. Zijn onderneming probeert daarom in de eerste plaats zelf de verdelers goed op te volgen. "We gebruiken daarvoor een smartphone-applicatie waarmee we kunnen volgen waar de promo-koerier geweest is."

Loopt er toch iets mis, dan kan je BD myShopi ook zelf contacteren. "Je kunt surfen naar de website foldersontvangen.be. Daar laat je je adresgegevens achter en wij checken dan of alles correct is verlopen. En we vragen dan aan de koerier om jouw straat extra aandacht te geven."

Hebben folders nog toekomst?

Veel mensen hebben intussen een sticker op hun brievenbus hangen waarop staat dat ze geen reclame meer wensen te ontvangen. Volgens Stainier hebben papieren folders echter zeker voordelen. "Vooral voor de lokale handel zijn die folders belangrijk. Zij kunnen zich nog onderscheiden door een folder op de juiste manier te gebruiken."

Voor veel mensen blijft het doorbladeren van die folders gewoon ook een wekelijkse traditie. "We hebben tijdens de eerste lockdown gezien hoe belangrijk die folders zijn. Toen was er een aantal weken een verbod op promoties en veel mensen zaten toen ook in de tijdelijke werkloosheid. Voor hen werd winkelen plots een pak duurder."