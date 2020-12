Sanne (28) herdenkt haar zoontjes op Wereldlichtjesdag: "We dragen twee extra kindjes in ons hart"

“Wij hebben het geluk mama en papa te zijn van vier kinderen voor wie we mogen zorgen”, vertelt Sanne. “Maar ook van Lou en Rens, twee kindjes die we voor altijd in ons hart bewaren. Met de hulp van de herinneringsdoos stonden we zondagavond met het hele gezin even stil bij het verlies. Als ouders vinden we het belangrijk dat de andere kinderen weten dat er nog twee broertjes zijn die een plaats hebben in dit gezin, en van wie we ontzettend veel houden.”