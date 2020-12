Sint-Truiden zit zonder water: “We weten niet waar het lek zit”

De problemen met het stadswater in Sint-Truiden blijven aanhouden. Oorzaak is een lek dat de Watergroep nog niet heeft kunnen vinden. Daardoor is het waterreservoir in Wellen langzaam leeggelopen.

“Op dit moment komt er geen enkel water uit de kraan in Sint-Truiden”, zegt Marijke De Vis van de Watergroep. “Het reservoir is leeg, en zolang we het lek niet vinden zullen de problemen blijven duren.”