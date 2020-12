Vier Azerbeidzjaanse militairen gedood bij nieuwe gevechten met Armeniërs rond Nagorno-Karabach

De president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev, dreigt er nu mee om de Armeniërs "militair te vernietigen". Zijn troepen hebben in de oorlog tussen september en eind november een groot deel van het in 1993 verloren gebied kunnen heroveren op Armenië. Een flink deel van Nagorno-Karabach zelf is echter nog altijd in Armeense handen en zal dat ook blijven in het kader van het huidige bestand.