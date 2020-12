Vrouw (63) vermoord op appartement in Antwerpen: vriend (59) aangehouden

De politie werd zaterdagavond rond 21.10 uur opgeroepen voor een incident in een appartement in de Memlingstraat in Antwerpen. Daar aangekomen trof de politie een 63-jarige vrouw dood aan. Alle hulp kwam te laat. Ze was vermoedelijk met een mes om het leven gebracht.

In de loop van de avond werd een 59-jarige vriend van het slachtoffer opgepakt door de politie. Vandaag is die voor de onderzoeksrechter verschenen. Na het verhoor besloot die de man voorlopig naar de gevangenis te sturen op verdenking van moord.