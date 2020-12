Elk weekend lockdownfeestjes: Strenger bestraffen? Of iets anders? "Toon hoe sociaal contact nu wél kan"

Zo moet het volgens de motivatiepsycholoog duidelijker worden hoe we kerst en Nieuwjaar coronaproof kunnen vieren. "We moeten voor Kerstmis echt alternatieven aanbieden die coronaproof kunnen."

"Sommige mensen voelen zich niet bekwaam of creatief om hun sociale contacten nog goed te kunnen onderhouden. Men moet hen daar steun in geven. Het lijkt mij bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk of je iemand een glas mag aanbieden in de tuin of niet. Mag dat of sta je enkel samen rond de vuurschaal? Het is belangrijk dat de mensen weten wat kan."

Maar bijvoorbeeld louter benadrukken dat uw bezoek uw toilet niet mag gebruiken, is niet het beste idee, vindt Vansteenkiste. "Met zo'n zaken zeg je eigenlijk: ik vertrouw u niet. De vraag is of dat niet voor extra oppositie zorgt. Voor mij heeft dat te maken met het onderschatten van de volwassenheid van mensen. We mogen ons vertrouwen in de gemiddelde burger ook niet opzeggen."