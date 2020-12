1 jaar corona: bekijk op onze interactieve kaart hoe de wereld omging met "het nieuwe longvirus uit China"

In juli en augustus trof het coronavirus ook Brazilië en Peru bijzonder hard. In Brazilië lachte president Jair Bolsonaro COVID-19 weg als een griepje en verzette hij zich tegen de maatregelen die verschillende deelstaten invoerden.

De besmettingsgolf in Brazilië raakte nooit echt onder controle en de cijfers bleven pieken in het najaar. In totaal telt het land tot nu toe 183.735 coronadoden, ofwel 88 per 100.000 inwoners. Hoewel dat cijfer waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke situatie is, staat Brazilië met dat cijfer wereldwijd op nummer twee wat betreft het grootste absolute aantal overlijdens.

Peru nam wel snel strikte, nationale maatregelen om het virus tegen te gaan. Op 16 maart sloot het land zijn grenzen en ging het in lockdown. Toch kreeg Peru het aantal besmettingen niet onder controle. De drukke voedselmarkten zijn een grote bron van besmetting en in de steden is social distance vaak onmogelijk. Eind juni versoepelde Peru zijn maatregelen, omdat ze economisch onhoudbaar waren, wat tot een piek in het aantal doden leidde tijdens de zomer. In totaal vielen in Peru al 36.754 coronadoden, ofwel 115 per 100.000 inwoners. Peru staat daarmee in samen met België en San Marino in de top 3 van landen met het meeste aantal doden per 100.000 inwoners. Al zijn de Peruaanse cijfers waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijkheid.