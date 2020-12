2020 is nu al het dodelijkste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog

April en november waren dus de dodelijkste maanden van 2020, maar niet de dodelijkste maanden sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat trieste record is voor februari 1960, toen meer dan 15.000 Belgen bezweken aan het griepvirus. Zie tabelletje verderop.



"Men besefte toen wel niet hoe dodelijk dat griepvirus was, want er bestonden nog geen gedetailleerde cijfers over. In de kranten stond toen zelfs dat de resistentie na de Tweede Wereldoorlog hoog lag en dat de sterftecijfers laag waren."