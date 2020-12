"Knuffelcontact": 2020 levert dan toch een positief Woord van het Jaar op 

Ruud Hendrickx is blij met "knuffelcontact": "Ik vind het een fantastisch woord om twee redenen. Het is een warm woord. We hebben een heel bizar jaar met donkere dagen en veel ellende achter de rug. Oef, denken wellicht veel mensen: een positief woord dat met corona geassocieerd wordt. Wie knuffelt er nu niet graag? Ook vormelijk is het een mooi woord met een binnenrijm. In "knuffelcontact" hoor je twee keer k. Blijkbaar hebben zulke woorden een streepje voor.” Denk aan vroegere Woorden van het Jaar als kraamkost, koesterkoffer, samsonseks of het mangomoment dat in 2018 tweede werd.