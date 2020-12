2020 is het slechtste jaar voor de automarkt in 20 jaar, terwijl verkoop van motor- en elektrische fietsen piekt

De verkoop van gemotoriseerde tweewielers hield wel goed stand. Nochtans gingen ook daar winkels en showrooms dicht. In april toonde de motorenmarkt nog een terugval van 70 procent, maar in juni was er al een toename van 53 procent. De sectorfederaties verwachten zelfs dat er tegen eind dit jaar 1 procent meer motoren zullen worden verkocht.

Febiac ziet twee verklaringen. Door het wegvallen van zomervakanties, kwam er voor de gezinnen budget vrij voor ontspanning of het realiseren van dromen zoals het kopen van een motor. Ook was er bij mensen die niet kunnen thuiswerken en zich toch naar het werk moeten verplaatsen mogelijk schrik voor het openbaar vervoer waar je moeilijker afstand kunt houden. Zij die niet kunnen thuiswerken, kozen mogelijk daarom voor een eigen vervoermiddel zoals een bromfiets, een motor of een elektrische fiets.