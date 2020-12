Politie pakt 29-jarige man op die gezocht werd voor vluchtmisdrijven én carjacking in Rijkevorsel

Even terug naar zaterdagavond: rond 18.30 uur, reed een bestuurder aan hoge snelheid twee andere auto's voorbij in Rijkevorsel. Nadat hij ingehaald had, remde de bestuurder plots hard, waardoor het tot een kettingbotsing kwam. De vrouwen die met de auto's reden, raakten lichtgewond.

Maar dat was nog lang niet alles. De bestuurder die de kettingbotsing veroorzaakt had, vluchtte daarna met gedoofde lichten en botste hij op een bestelwagen. De bestuurder daarvan werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar. Een 21-jarige passagier raakte lichtgewond.

Als klap op de vuurpijl is de bestuurder die de twee ongevallen had veroorzaakt gevlucht met de auto van een man die stopte om hulp te bieden.