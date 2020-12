3,3 miljoen voor noodwoningen in Antwerpse gemeenten

Een ander groot project bevindt zich in Puurs - Sint-Amands, goed voor bijna 300.000 euro. "Een aantal van onze 12 noodwoningen zijn in heel slechte staat", zegt schepen Peter Van Hoeymissen (CD&V). "Daarom zijn we op zoek naar vervanging."

De gemeente gaat op twee plaatsen drie verplaatsbare containerwoningen zetten. "Die worden heel comfortabel ingericht voor één of twee personen, een alleenstaande dus, een koppel of een ouder met een kind. Het voordeel is dat die er heel snel kunnen staan en dat ze ook verplaatst kunnen worden. Want de grond waarop ze komen, is niet altijd eigendom van de gemeente." Het is wel de bedoeling om ze voor langere tijd op een plaats te zetten, niet om ze te plaatsen waar ze op dat moment nodig zijn.

Andere grote projecten komen er in Brecht, dat ruim 400.000 euro krijgt. En ook Grobbendonk en Vorselaar krijgen voor een gezamenlijk initiatief bijna 400.000 euro.