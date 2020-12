"Ik zat al lang alleen thuis", "plezante avond is geëscaleerd" of "lesje geleerd": dit zijn de lockdownfeestvierders

"Asociaal en egoïstisch." Zo noemt de procureur het gedrag van de feestvierders. "Dat ze zichzelf in gevaar brengen, is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ze brengen ook anderen in gevaar, tot hun eigen ouders en grootouders toe. Door hen evolueren de cijfers ongunstig. In de periode van de feestjes stierven er gemiddeld 130 mensen per dag, zij zullen hun verjaardag volgend jaar niet meer kunnen vieren. Enkel door een zware bestraffing komen ze hopelijk tot inzicht dat corona geen fabeltje is."