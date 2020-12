Kiescollege zal Joe Biden vandaag verkiezen tot nieuwe president van de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten heeft elke staat evenveel kiesafgevaardigden als zetels in de Senaat en in het Huis Van Afgevaardigden. In de Senaat heeft elke staat twee zetels, in het Huis van Afgevaardigden is het aantal zetels per staat afhankelijk van het bevolkingsaantal. Californië, de staat met het grootste aantal inwoners, heeft bijvoorbeeld 55 kiesafgevaardigden, want ze heeft twee zetels in de Senaat en 53 in het Huis van Afgevaardigden. De minst bevolkte staat Wyoming heeft 3 kiesafgevaardigden, want ze heeft ook twee zetels in de Senaat en één in het Huis van Afgevaardigden. Washington D.C. is niet vertegenwoordigd in de Senaat of het Huis Van Afgevaardigden, maar heeft wel 3 kiesafgevaardigden.