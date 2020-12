Amerikaanse minister van Justitie Bill Barr stapt op

Voor zijn aftreden zal Barr nog "enkele overblijvende dossiers afronden", aldus nog de brief, die verder vooral een lofrede is op Trump.

De president liet de voorbije weken regelmatig blijken dat zijn minister van Justitie te weinig ondernam tegen de kiesfraude die zou geleid hebben tot Trumps verlies van de presidentsverkiezingen - hij noemde Barr een "ontgoocheling". Van die fraude is vooralsnog geen enkel echt bewijs op tafel gekomen. Begin deze maand gaf ook Barr toe geen bewijs te zien voor die fraude.

In zijn brief schrijft Barr dat de aantijgingen verder onderzocht zullen worden.

Barr wordt voor nog enkele weken opgevolgd door zijn adjunct Jeff Rosen. Barr was in december 2018 Jeff Sessions opgevolgd, die ook al in ongenade was gevallen bij Trump.