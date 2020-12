Arbeidspact Oostende slaagt er effectief in om werkzoekenden aan job te helpen: "8 op de 10 langdurig aan de slag"

West-Vlaanderen heeft gemiddeld gezien niet veel werkloosheid, buiten in een aantal regio's. In de streek rond Oostende bijvoorbeeld ligt de werkloosheid dubbel zo hoog als elders in de provincie. Om daar iets aan te doen sloten een aantal partners, waaronder de stad Oostende, de VDAB en het Economisch huis een aantal jaar geleden het zogenaamde Arbeidspact. De bedoeling was via verscheidene projecten mensen naar de juiste job te begeleiden en hen bij te scholen zodat hun profiel beter aansluit bij wat de bedrijven zoeken.

Dat pact blijkt nu dus een succes en dat zou mee te danken zijn aan de gerichte manier waarop de partners binnen het pact te werk gaan. "We proberen zo veel mogelijk hindernissen om aan het werk te gaan weg te nemen", vertelt Sofie Coudeville van het Economisch huis. "Dat kan door werkzoekenden de juiste opleiding aan te bieden, om als heftruckchauffeur aan de slag te kunnen bijvoorbeeld. Maar we hebben ook al 150 mensen aan hun rijbewijs B geholpen, zodat ze vlotter op het werk geraken. We begeleiden hen zowel individueel als in groep en organiseren ook momenten waarop ze met eventuele werkgevers in contact kunnen komen. Een tijd geleden was er zo bijvoorbeeld een jobbeurs met bedrijven uit de blauwe economie, bedrijven die dus onder meer bezig zijn met windenergie op zee. En dat was een succes. We leerden de werkzoekenden ook videocv's maken, filmpjes waarin ze zichzelf aanbevelen. Het is de som van al die inspanningen die maakt dat we staan waar we nu staan."