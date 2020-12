Autofreaks nemen afscheid van hun vriend met parade van meer dan 100 auto’s, quads en trucks

De uitvaart vond zaterdag plaats, maar in coronatijden zijn druk bijgewoonde begrafenissen niet toegestaan. Zijn vrienden wilden op een waardige manier afscheid nemen. Ze kwamen op het idee om na de uitvaart een stoet te organiseren van auto’s, quads en vrachtwagens.

100 auto’s, waarvan een groot deel getuned, 20 quads en 15 vrachtwagens passeerden zaterdagnamiddag langs de begraafplaats in Hooglede. De voertuigen waren versierd met ballonnen, bloemen en foto’s van hem met de tekst: “Rest in peace bro, you will be missed”.

De vrienden hadden toestemming gekregen en de politie was er om alles in goede banen te leiden. Het slachtoffer groeide op in Hooglede en ging een half jaar geleden in Moorslede wonen.