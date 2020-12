AZ Groeninge, AZ Delta en AZ Sint-Jan bewaren coronavaccins voor West-Vlaamse woonzorgcentra: "Speciale diepvriezer moeten kopen"

"We hebben de opdracht gekregen om de Pfizer-vaccins te bewaren op een temperatuur van -75 graden Celcius", zegt Katy Verhelle. Zij staat aan het hoofd van de apotheek van het Kortrijkse AZ Groeninge. "Daarvoor hebben we een speciale diepvriezer aangekocht, want normaal gezien moeten we geneesmiddelen nooit zo koud bewaren. Daarnaast is het de bedoeling om de vaccins op een veilige manier te ontdooien en naar de toegewezen woonzorgcentra te brengen.Ik vind het een hele eer om hier aan mee te mogen werken."

Eenmaal ontdooid, moeten de coronavaccins van Pfizer op koelkasttemperatuur bewaard worden. "Zo blijven ze 5 dagen goed. Dat betekent dat de woonzorgcentra zich goed aan de vaccinatieplanning gaan moeten houden", besluit Verhelle.

Geneesmiddelenfabrikant Pfizer levert begin januari een dikke 300.000 coronavaccins aan ons land, goed voor zo’n 150.000 mensen die wonen en werken in de woonzorgcentra.