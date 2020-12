AZ Sint-Blasius in Dendermonde plant morgen boom om coronadoden te herdenken

Op dinsdagmiddag 15 december om 13.30 uur planten enkele medewerkers van az Sint-Blasius een boom in de tuin van het ziekenhuis. De boom, een rode esdoorn waarvan de blaadjes de vorm van een hart hebben, staat symbool voor alle mensen die in het ziekenhuis overleden aan Covid-19. Rond de boom worden vergeet-mij-nietjes geplant. Het moet een plek worden in de tuin waar zowel familie als zorgverleners de overleden patiënten kunnen gedenken.