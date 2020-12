Belgische economie houdt tijdens coronacrisis beter stand dan verwacht

Voor wat de overheidsfinanciën betreft, verwacht de Nationale Bank een tekort van 10,6 procent van het bbp dit jaar en rond de 6 procent in de jaren tot 2023. België bevindt zich daarmee in het clubje van landen zoals Spanje en Italië, die ook al voor de coronacrisis ongunstige overheidsfinanciën hadden, aldus Wunsch. Ter vergelijking: in Duitsland en Nederland zou het begrotingstekort binnen enkele jaren al opnieuw rond de 3 procent schommelen.

De gouverneur was niet gealarmeerd door deze situatie, maar riep de Belgische overheden wel op om een geloofwaardig saneringsplan voor te bereiden. Alles zal afhangen van de Europese regelgeving, maar toch denkt hij dat een begrotingsnorm van 3 procent van het bbp niet meer voor deze legislatuur zal zijn.

"Dat is ook niet nodig, door de lage rente denk ik dat het risico niet zozeer is dat de schuld onhoudbaar wordt. Wel bestaat het risico dat als we niets doen, er op zeker moment een nieuwe economische schok zal komen en we niet zullen kunnen kiezen. Het is dus beter een geloofwaardige en stapsgewijze sanering voor te bereiden."