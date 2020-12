Britse bedrijven en brexit: "Vanaf 1 januari leven we hier op een klein eiland"

Rex UK, in het westen van Londen is een grote webshop die geschenkartikelen ontwerpt. Er werken een 70-tal mensen. “Zowat de helft van onze producten is bestemd voor de Europese Unie”, zegt accountmanager Scott Clarke. "Als er straks geen handelsakkoord is, dan moeten we daar invoer- en douanerechten op betalen. We kunnen die kosten moeilijk doorrekenen aan onze Europese klanten want het was onze beslissing om de EU te verlaten. Dus de vraag is of we nog winst zullen kunnen maken.”