Halle tikt kerstman zonder mondmasker op de vingers: "Hier geen scenario zoals met Sint in rusthuis Mol" 

De burgemeester heeft dan meteen de kerstman gebeld om te zeggen dat het niet veilig was. "De kerstman vertelde me dat het niet eenvoudig is met zijn baard en snor om een mondmasker te dragen. Maar zondag is hij dan toch in zijn grote kerstbal blijven zitten. En de foto's met de kinderen zijn vóór de bal genomen, zodat er geen contact meer was tussen de kinderen en de kerstman. Volgend weekend zal de kerstman er weer zijn, maar dan zal hij een sjaal dragen voor zijn neus en mond zodat het toch coronaveilig is. Het is trouwens verplicht om een mondmasker te dragen in de winkelstraten van Halle, zeven dagen op zeven," aldus burgemeester Marc Snoeck.