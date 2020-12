CD&V verdeeld over doorgeven van burgemeesterssjerp in Machelen

Het is nog niet duidelijk wat er nu echt aan de hand is in Machelen. Want noch Rombauts noch Grootjans wilden voorlopig reageren op het uitstel van de eedaflegging. Eerder werd er al gezegd dat Grootjans geen schepen wilde worden, omdat de bevoegdheden die hij zou overnemen, hem niet interesseerden. Maar volgens insiders zou Grootjans binnen CD&V meer steun en vertrouwen genieten dat Rombauts. Het is onduidelijk hoe het nu verder moet. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.