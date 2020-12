Congolese president Tshisekedi: "Resten van Patrice Lumumba worden in 2021 naar Congo gerepatrieerd"

De Belgische rijkswachter Gerard Soete, kreeg enkele dagen na de moord de opdracht om het lichaam op te graven en te vernietigen. De Soete trok twee tanden uit het lichaam van Lumumba en nam die mee.

In 2016 werd een tand in beslag genomen omdat het federaal parket een onderzoek naar de moord voert.

Op 30 juni, de dag dat 60 jaar Congolese onafhankelijkheid werd herdacht, schreef Juliana Lumumba (64) een emotionele brief aan koning Filip. De dochter van de vermoorde premier vroeg daarin om de enige resten van haar vader, de tanden, terug te geven. Ze had het over haar vader als "held zonder graf".



President Tshisekedi heeft ook meegedeeld aan de lokale media dat Lumumba een waardig graf zal krijgen.