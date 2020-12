Dit jaar geen "Nieuwjaarke Zoete" in Scherpenheuvel: "Het is spijtig voor de kinderen"

Burgemeester Manu Claes vindt het erg jammer dat het nieuwjaarszingen en driekoningenzingen is afgelast. "Dit is een echte traditie in onze gemeente die al jaren meegaat. Het is een familiefeest. De kinderen gaan zingen van deur tot deur. Hier en daar zijn drankenstandjes waar de ouders iets kunnen drinken. Het is spijtig voor de kinderen en spijtig voor onze mensen die wekenlang bezig geweest zijn met de voorbereidingen. We zullen volgend jaar of het jaar daarop dubbel vieren"