De Haan verbiedt alcohol op openbare plaatsen van vrijdagochtend tot en met 15 januari

Burgemeester Wilfried Vandaele nam een burgemeestersbesluit, dat bovenop het ministerieel besluit geldt. Hij maakte het bekend in een brief aan de handelaren. "Wij kennen het ministerieel besluit, u kent de protocollen die voor uw sector gelden", schrijft de burgemeester. "Take away kan verder gebeuren, maar het eten in gesloten verpakking moet op voorhand van thuis worden besteld en meegenomen worden naar huis. Verkoop aan het raam kan, maar enkel voor de handelaren die het voor 15 november ook al deden. Wat de klant koopt, moet ook op veilige afstand worden opgegeten. Vuurkorven en barbecues bij privéwoningen kunnen, maar alleen als ze niet boven het aantal gaan dat in het ministerieel besluit staat." De burgemeester raadt de handelaren aan om de komende weken hun "creativiteit” te bedwingen. De aanhalingstekens in zijn tekst zijn veelbetekenend. "Nog even op de tanden bijten, en hopen dat 2021 beter wordt", zo eindigt de brief.