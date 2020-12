Verenigde Staten starten met vaccinatiecampagne tegen corona

Maar de president heeft intussen in een tweet laten weten dat hij en zijn medewerkers pas later in het vaccinatieprogramma aan bod zullen komen. "Mensen die in het Witte huis werken, moeten het vaccin later krijgen, tenzij het noodzakelijk is. Ik heb gevraagd om die aanpassing door te voeren. Ik ben niet ingepland, maar ik kijk ernaar uit om te worden ingeënt op het juiste moment", tweette de president enkele uren geleden. Het is niet duidelijk of de verkozen president Joe Biden en zijn verkozen vicepresident Kamala Harris en leden van hun team snel een prik zullen krijgen.