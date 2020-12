Vuurkorven zijn een ramp voor onze longen

In Vlaanderen woont 78 procent van de bevolking in een gebied met te veel fijnstofdagen, terwijl 93 procent wordt blootgesteld aan een PM2.5-concentratie (fijnstofdeeltjes kleiner dan 2.5 micrometer) boven de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hoewel de luchtkwaliteit significant verbeterd is in de voorbije decennia, lijkt de trend voor fijn stof de laatste jaren te slabakken.

Net dat fijn stof heeft de grootste gezondheidsimpact van alle verontreinigende stoffen in de lucht. Het jaarlijks aantal doden in Vlaanderen te wijten aan PM2.5 wordt geschat op 4.800. Dat is minder dan de 8.500 Vlamingen die reeds aan COVID-19 het leven lieten, maar waar we corona binnenkort de baas kunnen met vaccins, is de aanpak van luchtverontreiniging complexer.

Wat vaststaat is dat luchtkwaliteitsbeleid, net zoals geneeskunde, gebaat is bij een evidence-based-aanpak. Fijn stof zoals we dat in de lucht meten bestaat uit rechtstreeks uitgestoten componenten (of primair fijn stof) en een secundaire fractie die via ingewikkelde fysico-chemische processen gevormd wordt uit gassen.

Wat betreft de primaire fijnstofuitstoot wijzen de cijfers bij ons en in de buurlanden in dezelfde richting: die van de huishoudens. Maar liefst 54 procent van de primaire PM2.5-uitstoot in Vlaanderen in 2018 is toe te schrijven aan huishoudens, een pak hoger dus dan de bijdrage van het verkeer (23 procent) en de industrie (16 procent).

Het leeuwendeel van die uitstoot door huishoudens, maar liefst 96 procent, is toe te schrijven aan houtverbranding in kachels en haarden. Een opvallend cijfer als je weet dat geschat wordt dat slechts een vijfde van de gezinnen (soms) hout stookt. Daarnaast heeft houtstook ook een groot aandeel in de totale uitstoot van kankerverwekkende PAKs (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en dioxines.

Niet toevallig wijst een recent artikel in het topblad Nature op de noodzaak iets te doen aan emissiebronnen die op dit moment weinig aangepakt worden, waarbij specifiek houtstook en niet-uitlaat-emissies van verkeer (stofdeeltjes door slijtage van banden, remmen en de weg) genoemd worden.