Dendermonde gaat groene parking aanleggen in kunstenaarsdorpje Vlassenbroek

Vlassenbroek is populair bij wandelaars of mensen die er willen genieten van het uitzicht. Maar mensen rijden daarvoor tot in het centrum van het dorp en dat wil de stad in de toekomst vermijden. Vandaar dat er aan de inkom van het dorp een parking voor 74 wagens komt met ook een overdekte bushalte. Maar ook in het dorp zijn er werken gepland. "We plannen een volledige vernieuwing van de riolering en de wegen in het dorp, zodat het nog mooier zal zijn en dat het afvalwater in de riolering terecht komt", aldus schepen Dierick.