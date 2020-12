Grote drukte in winkelstraten in aanloop naar verwachte harde lockdown in Nederland

Vlak na het nieuws over de verwachte strenge lockdown werd het op veel plaatsen in Nederland opvallend druk in de winkelstraten, zeker voor een maandag.

In veel steden staan lange rijen voor winkels en winkelcentra. Mensen hopen nog snel kerstinkopen te doen, of zelfs nog een kerstboom in huis te halen. Sommige zaken hebben al aangekondigd dat ze langer dan anders open zullen blijven.