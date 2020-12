Eén-serie "Black-out" binnenkort op het scherm in VS, Canada, Australië en Nederland

Wie heeft het licht uitgedaan? Binnenkort wordt die vraag niet enkel in Vlaanderen, maar ook in het buitenland gesteld. De spannende fictiereeks "Black-out" is verkocht aan alvast vier landen. Binnenkort kunnen kijkers in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nederland meebeleven hoe het land plots in duisternis gehuld is, en wie daarmee de premier van België chanteert.