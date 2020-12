"Ewa drerrie" en "simp" zijn het kinder- en tienerwoord van het jaar, ontdek hier wat ze betekenen

"Ik vind dat "simp" echt het meest gelinkt is aan het idee van een tienerwoord", zegt Camille Deckers van nws.nws.nws. "Het is echt een woord dat enkel door die doelgroep van middelbare schooljongeren wordt gebruikt. Het komt van TikTok. "Simp Nation" kennen de jongeren zeker, dat is een themalied dat op TikTok gaat. Het woord zit in memes en in video's, dus het is echt wel een woord dat 2020 kenmerkt voor jongeren."