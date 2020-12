Gasten van lockdownfeest in Deurne zitten vast op dak nadat ze gevlucht zijn voor politie

Zondagavond kreeg de politie een melding over een mogelijk lockdownfeestje dat aan de gang zou zijn in de Ter Heydelaan in Deurne. Toen de agenten na aandringen de woning mochten betreden, troffen ze twee personen aan. “We zagen in de woning wel verschillende waterpijpen staan, waarvan sommigen nog met brandende kolen in, wat wijst dat ze recent gebruikt werden”, vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie.

Tijdens de interventie, kregen de agenten ook verschillende meldingen van buren dat er mensen over de daken zouden lopen. “In de straat tegenover de Ter Heydelaan troffen we zes personen aan die zich hadden verschanst op het dak. Ze waren vast komen te zitten en raakten niet meer op eigen houtje naar beneden”, aldus Migom. De brandweer moest komen om de zes mannen met een ladderwagen terug op de begane grond te brengen. Ze kregen alle zes een proces verbaal en zullen ook de brandweerkosten moeten betalen.