Gentse recyclageparken extra dag open om kerstdrukte te vermijden

25 december (Kerstmis) en 1 januari (Nieuwjaar) zijn officiële vakantiedagen en dan zijn de recyclageparken dicht. Maar op maandag 28 december gaan de Gentse recyclageparken uitzonderlijk toch open. “Normaal zijn we op maandag altijd gesloten”, zegt Koen Van Caimere van de Gentse afvalophaler Ivago. “Maar om de drukte tijdens de kerstvakantie beter te kunnen spreiden en alles coronaveilig te laten verlopen, gaan we op maandag 28 december onze recyclageparken toch open doen. Op zaterdag 2 januari blijven we dan wel dicht, maar meestal is het de dag na Nieuwjaar toch heel kalm in de recyclageparken.”

Bij de andere afvalintercommunales in onze provincie zijn er verschillende regelingen voor de recyclageparken. Allemaal hebben ze extra sluitingsdagen tijdens het eindejaar, maar geen enkele doet extra dagen open.