Gloednieuw reuzenrad blijft voorlopig in Antwerpen staan voor de sfeer: "Afbreken kost te veel"

Begin november werd een reuzenrad opgebouwd aan het Steen in Antwerpen met het oog op het eindejaar. "Het is een spiksplinternieuw rad", legt uitbater René Bufkens uit. "We wisten niet hoeveel tijd we nodig zouden hebben om het op te bouwen, dus we wilden op tijd beginnen om ook genoeg te kunnen proefdraaien. En toen we het aan het plaatsen waren, waren de coronacijfers in dalende lijn."

Daarna nam het aantal besmettingen toch weer toe en werden kerstmarkten afgelast en kermissen weer verboden. "Ik heb nu al mijn personeel naar huis gestuurd, dus ik kan het niet zomaar afbreken. Dat kost ook te veel geld. En waar zou ik het moeten zetten, bij mij thuis? Het staat daar goed nu en het is ook mooi om naar te kijken", zegt Bufkens gelaten.

Bovendien mag hij een hele tijd blijven staan: "Ik heb een vergunning voor 120 dagen. Die beginnen pas te lopen, wanneer ik mag starten. Hopelijk mag dat dus over enkele weken toch weer. Het kan ook heel coronaproof. Je kan per gezin in een cabine. Iedereen moet zijn of haar mondmasker aanhouden en de handen ontsmetten. Na elke rit ontsmetten we de cabines."

De stad bevestigt dat het reuzenrad al zeker mag blijven staan tot 5 januari en dat de uitbater kan aanvragen om langer te mogen blijven staan.