Grootouders uit Ruiselede spelen op kerstavond voor traiteur voor kinderen en kleinkinderen: "Afwas doen ze zelf"

"We zitten met 5 verschillende bubbels, die we onmogelijk samen kunnen brengen tijdens de feestperiode", zegt Etienne Lanssens aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Daarom hebben mijn vrouw en ik besloten om voor traiteur te spelen. Iedere bubbel kan zijn eten gewoon komen ophalen."

"We hebben 14 kinderen en kleinkinderen", gaat Etienne voort. "De menu ligt al enkele weken vast. Starten doen we met een glaasje prosecco en wat hapjes. Ik zal ook veganistische hapjes voorzien, want één van mijn kleinkinderen eet geen producten afkomstig van dieren. Daarna is het tomatensoep met balletjes. Dat was een suggestie van een ander kleinkind. Het voorgerecht wordt een vispannetje met aangepaste wijn. Als hoofdgerecht serveren we fazantenfilets met wintergroentjes en kroketten of frietjes. Op algemene aanvraag sluiten we af met chocolademousse, zoals elk jaar."