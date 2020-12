Hoe kan het vaccin er zo snel zijn? Viroloog Steven Van Gucht hamert opnieuw op veiligheid coronavaccin

De productie van coronavaccins is al maanden bezig, lang voordat er een vaccin was goedgekeurd. "Regeringen en bedrijven hebben al fors geïnvesteerd in de productie van de vaccins. Dat was een groot risico, want investeringen dreigen verloren te gaan als de goedkeuring er niet komt, maar het was de enige manier om dagen of weken na de goedkeuring al vaccins te kunnen leveren."