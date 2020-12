Hubble ziet vreemde exoplaneet met een enorme baan die zich gedraagt als onze onvindbare "Planeet Negen"

Paul Kalas leidde een team dat in een studie uit 2015 indirecte bewijzen vond voor het gedrag van de losgeslagen planeet: de puinschijf van het systeem is erg asymmetrisch in plaats van een cirkelvormige 'pizza' waarin het materiaal mooi verdeeld is. Eén kant van de schijf is afgeknot in verhouding met de tegenoverliggende kant. Die kortere kant is ook verstoord in verticaal opzicht in plaats van beperkt te zijn tot een smal vlak, zoals dat aan de overkant van de dubbelster wel het geval is.

"Het idee is dat iedere keer dat de planeet het dichtste punt van haar baan bij de dubbelster bereikt, ze het materiaal in de schijf verstoort", zei De Rosa. "Iedere keer dat de planeet erdoor komt, maakt ze de schijf korter en duwt ze die omhoog aan één kant. Dit scenario is getest met simulaties van dit systeem met de planeet in een gelijkaardige baan - dit was nog voor we wisten wat de baan van de planeet echt was."

"Het is zoals aankomen op de plaats van een verkeersongeluk, en proberen te reconstrueren wat er gebeurd is", zei Kalas. "Zijn het passerende sterren die de planeet verstoord hebben, en dan de planeet die de schijf verstoord heeft? Is het de dubbelster in het midden die de planeet eerst verstoord heeft, en vervolgens de planeet die de schijf verstoorde? Of hebben passerende sterren zowel de planeet als de schijf tegelijkertijd verstoord? Dit is astronomisch detectivewerk, het verzamelen van de bewijzen die we nodig hebben om tot geloofwaardige verhalen te komen over wat er hier gebeurd is."