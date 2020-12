Is nieuwe variant coronavirus oorzaak van snelle verspreiding in zuiden van Engeland?

Hancock zei dat de regering snel moet optreden nadat er "zeer scherpe, exponentiële stijgingen" vastgesteld waren van het aantal besmettingen in Groot-Londen, Essex en Kent, in het zuidoosten van Engeland. In sommige gebieden verdubbelt het aantal nieuwe gevallen elke zeven dagen.

Hancock voegde daaraan toe dat een nieuwe variant van het virus mogelijk de oorzaak is van de opstoot in het zuiden van Engeland. Hij gaf geen details over de nieuwe variant maar benadrukte wel dat niets erop wees dat de mutatie zou kunnen leiden tot ernstiger ziekteverschijnselen of dat ze niet zou reageren op een vaccin.

"We hebben op dit ogenblik meer dan 1.000 gevallen geïdentificeerd, voornamelijk in het zuiden van Engeland, hoewel er ook gevallen zijn geïdentificeerd in bijna 60 verschillende gebieden", zei hij. "En de aantallen stijgen snel."



Als gevolg daarvan zullen Londen, Essex en Kent vanaf woensdag in 'Tier 3' geplaatst worden, het niveau met de strengste coronabeperkingen. Engeland heeft een systeem met 3 niveaus en tot nu toe gold in Londen niveau 2. De verstrenging betekent onder meer dat veel winkels, de pubs, café's en hotels in Londen, Essex en Kent opnieuw hun deuren zullen moeten sluiten en dat het aantal sociale contacten verder beperkt wordt.

Hancock zei nog dat de nieuwe variant van het virus onderzocht wordt en dat de Wereldgezondheidorganisatie WHO op de hoogte is gebracht.