Jeugddienst Leopoldsburg richt jongerenplatform “Tok2Us” op: “Wij luisteren écht naar hen”

De coronacrisis zet het mentale welzijn van heel wat jongeren onder druk. Vrienden mogen ze niet meer zien, op café gaan is verboden en leerlingen en studenten krijgen vooral online les. De lockdown weegt met andere woorden zwaar op de jongeren. De jeugddienst van de gemeente Leopoldsburg wil er dan ook voor hen zijn. Zij hebben het initiatief “Tok2Us” op Instagram opgericht. De bedoeling daarvan is dat jongeren een berichtje kunnen sturen als ze nood hebben aan een gesprek. “Ik merk dat een gewone babbel al veel kan betekenen voor iemand die het even moeilijk heeft”, vertelt Koen Reynaert, medeoprichter van het initiatief.