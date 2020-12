Maken Britten zich op voor nieuwe kabeljauwoorlog? Of hoe de brexit herinnert aan een oud visconflict met IJsland

Uiteindelijk werd in juni 1976 opnieuw een akkoord bereikt en opnieuw na bemiddeling door de NAVO. IJsland gebruikte blijkbaar telkens weer hetzelfde dreigement om zijn slag thuis te halen. Het akkoord hield in dat binnen het gebied tot 200 mijl buiten de IJslandse kust nog 24 Britse vissersboten met sleepnetten werden toegelaten, die maximaal 50.000 ton vis mochten ophalen.

Het akkoord veroorzaakte een "bloedbad" in de Britse visserijsector. De meeste Britse vissers die voordien in de IJslandse wateren visten, verloren hun job, duizenden in totaal. Vooral in de havens in het noorden, zoals Grimsby en Hull, kwam het akkoord hard aan. Decennia later kwam de Britse regering met een financiële compensatie over de brug. Maar ook de Britse marine liep averij op tijdens de kabeljauwoorlogen. Het inzetten van de marineschepen kostte handenvol geld en de schade aan de schepen bedroeg naar verluidt meer dan 1 miljoen pond.

In feite gaat het dispuut over de viswateren rond IJsland veel verder terug dan de tweede helft van de 20e eeuw, tot in de 15e eeuw, en vochten de twee landen meer dan drie conflicten uit. Een nieuwe kabeljauwoorlog anno 2021, nu met de lidstaten van de Europese Unie, sluit de Britse marine uit. In het meest extreme geval zal een Europees schip in beslag genomen worden en naar de dichtstbijzijnde Britse haven worden gebracht, luidt het. "Maar er zullen geen waarschuwingsschoten gelost worden richting Franse schepen. Vuurwapens worden alleen gebruikt als er levens in gevaar zijn", vertelde een anonieme bron binnen de Britse marine aan The Guardian.